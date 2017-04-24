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İngiltere'de yılın futbolcusu Chelsea'nin yıldızı Kante

Kante, Chelsea formasıyla bu ödülü kazanan 3. futbolcu oldu. Tottenham'ın 21 yaşındaki oyuncusu Alli, art arda ikinci kez 'Yılın genç futbolcusu' ödülüne layık görüldü.

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Dünyanın en çok izlenen futbol liglerinden biri konumundaki İngiltere Premier Lig'de yılın futbolcusu, lider Chelsea'de forma giyen N'Golo Kante oldu.
 
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından yapılan oylamada, takım arkadaşı Eden Hazard'ın yanı sıra Manchester United'dan Zlatan Ibrahimovic, Arsenal'den Alexis Sanchez, Tottenham'dan Harry Kane ve Everton'dan Romelu Lukaku'yu geride bırakan Fransız orta saha oyuncusu, "Yılın futbolcusu" unvanına layık görüldü.
 
Kante, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan John Terry (2005) ve Hazard'ın (2015) ardından Chelsea adına bu ödülü kazanan üçüncü futbolcu oldu.
 
Geçen sezon Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 26 yaşındaki Kante, yaklaşık 30 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Temmuz 2016'da Chelsea'ye transfer olmuştu.
 
Mavi-beyazlı formayla bu sezon ligde 31 karşılaşmada oynayan Kante, bir gol ile bir asistlik performans sergiledi.
 
PFA tarafından yapılan oylamada, Chelsea'nin en yakın takipçisi Tottenham ile bu sezon ligde 31 maça çıkan ve 16 kez rakip fileleri havalandıran 21 yaşındaki Dele Alli de üst üste ikinci kez "Yılın genç futbolcusu" seçildi.

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