İngiltere'den 4 gollü tarife! İşte gecenin sonuçları...

Dünya Kupası Elemeleri F grubunda Malta ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve İngiltere ilk golünü 53. dakikada Harry Kane ile buldu.

Mücadelenin 85. dakikasında Ryan Bertrand ile farkı 2'ye çıkaran İngiltere, maçın uzatma dakikalarında Danny Welbeck ve Harry Kane ile ağları havalandırarak Malta'yı 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte İngiltere puanını 17'ye yükseltti. Malta ise yoluna puansız devam ediyor.

GECENİN SONUÇLARI

Çek Cumhuriyeti - Almanya: 1-2

Norveç - Azerbaycan: 2-0

San Marino - Kuzey İrlanda: 0-3

Romanya - Ermenistan: 1-0

Danimarka - Polonya: 4-0

Kazakistan - Karadağ: 0-3

Litvanya - İskoçya: 0-3

Slovakya - Slovenya: 1-0