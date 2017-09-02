Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İngiltere'den 4 gollü tarife! İşte gecenin sonuçları...

Dünya Kupası Elemeleri'nde İngiltere, Malta'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünya Kupası Elemeleri F grubunda Malta ile İngiltere karşı karşıya geldi.
 
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve İngiltere ilk golünü 53. dakikada Harry Kane ile buldu.
 
Mücadelenin 85. dakikasında Ryan Bertrand ile farkı 2'ye çıkaran İngiltere, maçın uzatma dakikalarında Danny Welbeck ve Harry Kane ile ağları havalandırarak Malta'yı 4-0 mağlup etti.
 
Bu sonuçla birlikte İngiltere puanını 17'ye yükseltti. Malta ise yoluna puansız devam ediyor.
 
GECENİN SONUÇLARI
 
Çek Cumhuriyeti - Almanya: 1-2
Norveç - Azerbaycan: 2-0
San Marino - Kuzey İrlanda: 0-3
Romanya - Ermenistan: 1-0
Danimarka - Polonya: 4-0
Kazakistan - Karadağ: 0-3
Litvanya - İskoçya: 0-3
Slovakya - Slovenya: 1-0

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hırsız, sert kayaya denk geldi

Hırsız, sert kayaya denk geldi

Acemi kasaplar iş başında

Acemi kasaplar iş başında

Hakkari'de 2 bin 900 rakımda bayram namazı

Hakkari'de 2 bin 900 rakımda bayram namazı

Müslüman dünyası bayramı böyle kutladı

Müslüman dünyası bayramı böyle kutladı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA