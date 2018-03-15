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Iniesta'nın yeni adresi Tianjin Quanjian oluyor

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın kaptanı Andres Iniesta, bir Çin kulübünden teklif aldığını ve geleceğine ilişkin kararı nisan ayı sonundan önce vereceğini söyledi.

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İspanya basınına açıklamada bulunan Iniesta, Çin Süper Ligi  takımlarından Tianjin Quanjian'a gideceğine dair haberlere ilişkin, "Barcelona'da  mı kalacağım yoksa Çin'e mi gideceğim konusunda 30 Nisan'dan önce  karar vermem  gerekiyor. Hem benim hem de kulüp için neyin en iyi olduğunu değerlendirmek  zorundayım." ifadelerini kullandı.

Barcelona ile ekim ayında "ömür boyu" sözleşme imzalayan Iniesta, önce  kulüple konuşup ardından açıklama yapacağını belirterek, bunun hem kendisi hem de  kulüp için en dürüst karar olacağını ifade etti.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde ise, "Iniesta'nın ne  yapacağını bilmiyorum. Çok kişisel bir karar. Bu kararı vermek zorunda." şeklinde  görüş belirtti.

Iniesta'nın kendisi için en iyi olana karar vereceğini kaydeden  Valverde, "O olmadan bir Barcelona düşünmüyorum. Çünkü şu anda Iniesta ile bir  Barcelonamız var." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapıdan takıma katılan 33 yaşındaki İspanyol oyuncu, kariyeri  boyunca Barcelona formasıyla  663 maçta oynadı

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