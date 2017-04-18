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İnter 85 milyon euro harcadığı 3 futbolcudan neredeyse hiç verim alamadı

İnter, 85 milyon euro harcadığı Joao Mario, Gabigol ve Jovetic'ten sadece 4 gol alabildi.

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İtalyan devi İnter'in, geçen yıl 85 milyon euro ödeyerek transfer ettiği 3 hücum oyuncusu, toplam 44 maçta sadece 4 gol atabildi.

40 milyon euroya Sporting Lizbon'dan alınan Joao Mario, 29 maçta 3 gol, 30 milyon Euro'ya Santos'tan transfer edilen Gabriel 8 maçta 1 gol atarken; 15 milyon Euro'ya M.City'den kadroya dahil edilen Jovetic ise 7 maçta hiç gol atamadı.

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