İnter 85 milyon euro harcadığı 3 futbolcudan neredeyse hiç verim alamadı

İtalyan devi İnter'in, geçen yıl 85 milyon euro ödeyerek transfer ettiği 3 hücum oyuncusu, toplam 44 maçta sadece 4 gol atabildi.

40 milyon euroya Sporting Lizbon'dan alınan Joao Mario, 29 maçta 3 gol, 30 milyon Euro'ya Santos'tan transfer edilen Gabriel 8 maçta 1 gol atarken; 15 milyon Euro'ya M.City'den kadroya dahil edilen Jovetic ise 7 maçta hiç gol atamadı.