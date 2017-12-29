İnter, Acerbi'yi renklerine bağlamak üzere

Sezon başında uzun bir süre Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden stoper Francesco Acerbi'ye İtalyan devi talip oldu.

Bu sezon teknik direktör Luciano Spalletti önderliğinde çok başarışı işler yapan Inter, devre arası transfer döneminde savunmanın göbeğine bir takviye yapmayı planlıyor. Spaletti'nin istediği isimlerin başında ise Sassuolo'nun istikrarlı stoperi Francesco Acerbi geliyor.

İtalyan basınında da yer alan haberde Inter'in Acerbi için devre arasında Sassuolo'ya yaklaşık 7 milyon euroluk bir teklif yapacağı belirtildi. Acerbi'den olumsuz cevap alınması halinde ise Inter'in Lyon forması giyen Yanga-Mbiwa için teklif yapması bekleniyor.

Galatasaray, sezon başında Acerbi ile ciddi şekilde ilgilenmiş ancak sarı-kırmızılı takımn daha sonra savunmasını Maicon ile güçlendirmişti.

(Sporx)