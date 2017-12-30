Inter galibiyeti unuttu
Serie A'nın 19. haftasında, zirve mücadelesi veren Inter ile Lazio golsüz berabere kaldı.
Ligde son iki maçını kaybederek liderlik koltuğunu kaybeden Inter, Guiseppe Meazza Stadı'nda son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Lazio'yu ağırladı.
İki takım da maç boyunca yakaladıkları gol pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Inter 41 puan ve maç fazlasıyla 3'üncü, Lazio ise 37 puanla 5'inci sırada yer aldı.
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