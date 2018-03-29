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İnter ile 3 yıllık anlaşmaya varan Kwadwo Asamoah, Milano'dan ev bakmaya başladı

Galatasaray'ın uzun süre transfer listesinde yer alan Juventus'un Ganalı futbolcusu Kwadwo Asamoah, İnter ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Asamoah'ın Milano'dan ev bile baktığı öğrenildi.

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Galatasaray, sezon başından beri Juventus'ta forma giyen Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek için uğraşmış ancak Juventus, Asamoah'ın takımdan ayrılmasına izin vermemiş ve bu transfer gerçekleşmemişti. Bu sonucun ardından Sarı-Kırmızılılar da İnter'den Japon sol bek Nagatomo'yu kiralamıştı.

İtalya basınında çıkan haberlere göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve boşa çıkacak olan Kwadwo Asamoah, bir başka İtalyan devi İnter ile anlaştı.

Milano ekibiyle 3 yıllık prensip anlaşmasına varan Asamoah'ın kendine ev baktığı da iddia edildi.

(Fanatik)

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