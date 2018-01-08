Inter, Maicon'un peşinde

İlk 17 haftada Maicon Roque savaşçı futboluyla öne çıkan isimler arasında yer alırken ilk devre Fenerbahçe'nin iki santrforu kadar gol atan Maicon'a Serie A'dan teklif olduğu ortaya çıktı. Miranda'nın da sakatlanmasıyla elinde Skrinar'dan başka stoperi kalmayan İnter, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi için devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekipten fiyat bilgisi istendi.

5 GÜN SÜRE İSTEDİLER

Galatasaray sezon başında 7 milyon euro'ya aldığı Maicon için İtalyan ekibinden 20 milyon euro bonservis bedeli talep etti. İnter diğer opsiyonlarını değerlendirmek için Galatasaray'dan 5 gün süre istedi. Sezon başında Skrinar'a 23 milyon euro veren İnter'in Maicon için Galatasaray'ın istediği rakamı olmasa da oldukça dolgun bir bonservis bedeli teklif edebileceği ise gelen bilgiler arasında. Sarı-kırmızılı ekipte mutlu olan Brezilyalı yıldızın, gitmeye çok fazla sıcak bakmadığı ama kulübün kararına saygı duyacağı ifade edildi.

Hesap kitap devri

Maicon ve Gomis Galatasaray'da beklentilerin üzerinde performanslar ortaya koydu. Özellikle Gomis çok seviliyor ve her yaptığı hareket yakından takip ediliyor. Fransız yıldızın bu sevgi selini bırakıp yeni bir maceraya atılması zor görünüyor. İnter teklifi ise Maicon açısından çok cazip...

Brezilyalı için yeni bir meydan okuma hiç de uzak değil. Kendisini yeniden kanıtlamak isteyen Fatih Terim'in bu transfere izin vermesi çok olası değil. Ancak Galatasaray'ın sıcak paraya ihtiyacı düşünülürse Maicon'a onay vermekten başka çaresi kalmayabilir.

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