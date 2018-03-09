İnter Nagatomo için 4 milyon euro istedi

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için İtalyan kulübü bonservis bedelini belirledi.

Galatasaray'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Yuto Nagatomo'nun sezon sonunda bonservisinin alınması gündemdeyken, Inter pazarlık masasına oturmak için şartlarını netleştirdi.

İtalyan basınında yer alan haberde Inter ile Galatasaray arasında Nisan ayında bir görüşme yapılacağı ve İtalyan temsilcisinin Japon oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli isteyeceği belirtildi. Japon oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma gelmek istemesi durumunda bu rakamın biraz daha aşağıya çekilmesi bekleniyor.

Fatih Terim'in kısa sürede güvenini kazanan Japon oyuncu Süper Lig'de oynanan son 5 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı. Yuto Nagatomo'nun Inter ile olan sözleşmesi ise 2019'a kadar devam ediyor.

Real Betis, West Ham ve Watford'un da gündeminde olan Nagatomo, geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaparak Galatasaray'da mutlu olduğunu dile getirmiş ve ''Premier Lig mi? Beni isteyen takımların olması bir onur ancak şu anda konuşmanın anlamı yok. Kimse gelecekte ne olacağını bilemez. Şu anda kalbim ve bedenim bu takımla birlikte'' ifadelerini kullanmıştı.

(Sporx)