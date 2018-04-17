Inter, Nagatomo için kararını verdi

Devre arasında kiralık olarak Inter'den Galatasaray'a gelen ve gösterdiği performansla takımın değişilmezleri arasına giren Yuto Nagatomo'nun geleceği yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

İtalya basınının haberine göre Inter, Nagatomo'nun bonservisi için Galatasaray'dan 5 milyon Euro talep ediyor. Sezon sonu Nagatomo ile kiralık sözleşmesi bitecek olan Galatasaray ise en fazla 2 milyon Euro ödemek istiyor.

Futbolcunun menajeri Federico Pastorello ise, aradaki bonservis farkını kapatmak için İtalya'ya hareket etti.

GALATASARAY, TRANSFERİ SEZON SONUNA BIRAKTI

Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan 5 haftaya yoğunlaştığı ve transferi sezon sonuna bıraktığı belirtildi. Nagatomo ile Serie A ve Premier Lig takımlarının da ilgilendiği iddia ediliyordu. Galatasaray, 1.5 yıldır Juventus'un Ganalı sol beki Kwadwo Asamoah ile de ilgileniyordu. Galatasaray, sezon başında Asamoah transferini bitirmeye çok yaklaşmıştı ancak Juventus, tecrübeli sol beki son anda satmaktan vazgeçmişti.

Inter ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray ile 10 lig maçına çıkarken 2 asist üretti.

(Sporx)