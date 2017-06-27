Inter ve Marsilya Beşiktaşlı Marcelo için devrede

Fransız ekibi Lyon, Beşiktaş’tan Marcelo Guedes’in uzun süre peşinden koşmuş ve bonservis bedeli olarak 8.5 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı. Ancak Siyah- Beyazlılar, 10 milyon Euro’luk talebinden vazgeçmeyince taraflar arasındaki görüşmeler tıkanmıştı. Bunun üzerine Marcelo’nun, Beşiktaş’ta kalma ihtimali hemen hemen kesinleşmişti.

Brezilyalı yıldızın da kariyerine Türkiye’de devam etme isteğinin olduğu öğrenilirken, flaş bir gelişme daha yaşandı. 30 yaşındaki savunma oyuncusunun peşine bu kez Fransa’dan bir başka ekip Marsilya ile İtalya’dan İnter’in düştüğü öğrenildi. Her iki kulübün de menajerler aracılığıyla harekete geçtikleri, henüz resmi bir teklifle Beşiktaş’ın kapısını çalmadıkları öğrenildi.

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