Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak oyuncuyla ilgili İtalyan basınına açıklama yaptı

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, İtalyan medyasına verdiği röportajda oyuncusunun geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Inter'den ayrılış sürecine değinen Altıparmak, "Inter'de herhangi bir problemimiz yoktu. Oyuncum bu fırsattan dolayı çok mutluydu. Problem bir önceki teknik adam Frank De Boer'du. Geldiğinde Caner'e kendini göstermesi için yeteri kadar zaman vermedi. Mesajı netti: "Eğer ayrılmak istiyorsan bunu yapabilirsin. Benim planlarım arasında yoksun." Gerçekten inanılmaz. Oyuncuyu daha tanımıyorsun bile" ifadelerini kullandı.

Caner'in transferini isteyen kişinin Roberto Mancini olduğunu söyleyen Altıparmak, "Onu Galatasaray'daki günlerinden tanıyordu ve beğendiği birisiydi. O varken bir sorun yaşamadık. Dediğim gibi problem kesinlikle De Boer'du" dedi.

Altıparmak, Caner Erkin'in geleceğiyle ilgili ise önlerinde iki seçenek olduğunu ifade etti: "İlk seçenek Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanması, ki bizim de tercihimiz bu yönde. Ama kullanmazsa başka seçenekleri değerlendiririz. Caner Beşiktaş'ta çok mutlu, bu kesin. Inter'e geri dönme konusu da seçeneklerimiz arasında."