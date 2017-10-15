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Inter-Milan derbisi için satılan biletlerden 4.8 milyon euro gelir elde edilerek rekor kırıldı

İtalya'da bu sezon zirveye oynayan Inter, sezon başı kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken Milan ile derbide karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi ise İtalya tarihinin hasılat rekoru kırıldı.

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Serie A'da bu sezon zirveye oynayan Inter, bu akşam oynanacak AC Milan derbisi öncesinde lig tarihinin en büyük tribün hasılatının elde edildiğini açıkladı. Sezona Luciano Spalletti yönetiminde formda başlayan yıllar sonra taraftarlarına şampiyonluk hayali kurdura Inter'de işler yolunda gidiyor. Serie A'nın 8. haftasında ezeli rakibi AC Milan'ı konuk edecek olan Lacivert Siyahlılar dün yapılan açıklamayla Milano derbisi için satılan biletlerden 4.8 milyon euro gelir elde edildiğini ve söz konusu rakamın lig tarihinde rekor olduğunu duyurdu.

Bu akşam 21:45'te oynanacak maç öncesinde ligde 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan Inter, AC Milan'ın 7 puan önünde 2. sırada yer alıyor.

Ntvspor

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