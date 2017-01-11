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İpek Soylu, Avustralya Açık'a hazır

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek kadın tenisçi İpek Soylu, sezona çok iyi hazırlandığını söyledi.

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Melbourne Park’ta 16-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek sezonun  ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta çiftlerde ana tablodan, tek  kadınlarda ise eleme maçlarından başlayacak İpek Soylu, hazırlıklarını yoğun  antrenmanlarla sürdürüyor.
 
Tek kadınlardaki ilk maçına 12 Ocak Perşembe günü çıkacak milli  tenisçi, Avustralya Ulusal Tenis Merkezi'ndeki antrenmanının ardından AA  muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun tempoda geçen başarılı bir yılı geride  bıraktığını kaydetti.
 
2016'yı değerlendi?ren Soylu, "Tekler ve çiftler maçlarında başarılı  sonuçlar aldım. Çiftlerde ilk yüze girdim, teklerde istikrarlı bir şekilde  sıralamamı korudum. Güzel başarılar elde ettim." değerlendi?rmesi?nde bulundu.
 
Bu sezon da yoğun tempoda antrenmanlarını sürdürdüğünü belirten Soylu,  "Yaklaşık 4 haftalık hazırlık dönemimin ardından Yeni Zelanda'daki turnuvada iki  maç yaptım. Sezona çok iyi hazırlandım." dedi.
 
Soylu-Irigoyen çiftlerde ana tabloda
 
Avustralya Açık'ın hem yılın ilk grand slami hem de favori turnuvası  olmasından dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren milli tenisçi, "Perşembe günü  maçlarımız başlayacak. Arjantinli partnerim Maria Irigoyen ile çiftlerde ana  tabloda yer alacağım. Çok heyecanlıyım ve kendimi iyi hissediyorum. Çok iyi  çalıştığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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