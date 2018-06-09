İran takımları Aykut Kocaman'ı istiyor
Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan Aykut Kocaman'a İran'dan teklifler var
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman önceki gün Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli ile bir toplantı gerçekleştirdi. Aykut Kocaman bu toplantıda kendisiyle ilgili kararın 1 hafta içerisinde verilmesini talep etti. Deneyimli çalıştırıcının bu talebinin nedeni ise kendisine gelen teklifler. Edinilen bilgiye göre Aykut Kocaman'a 3 teklif yapıldı.
Bu tekliflerden birinin İran'dan geldiği ve Fenerbahçe'de kazandığı ücretle aynı teklif olduğu öğrenildi. Fakat Kocaman bu teklifi kabul etmedi. Diğer 2 teklif ise Türkiye'den yapıldı. Aykut Kocaman, Fenerbahçe yönetiminin vereceği karara göre geleceğini şekillendirecek.
(Futbol Arena)
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