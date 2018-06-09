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İran takımları Aykut Kocaman'ı istiyor

Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan Aykut Kocaman'a İran'dan teklifler var

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Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman önceki gün Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli ile bir toplantı gerçekleştirdi. Aykut Kocaman bu toplantıda kendisiyle ilgili kararın 1 hafta içerisinde verilmesini talep etti. Deneyimli çalıştırıcının bu talebinin nedeni ise kendisine gelen teklifler. Edinilen bilgiye göre Aykut Kocaman'a 3 teklif yapıldı.

Bu tekliflerden birinin İran'dan geldiği ve Fenerbahçe'de kazandığı ücretle aynı teklif olduğu öğrenildi. Fakat Kocaman bu teklifi kabul etmedi. Diğer 2 teklif ise Türkiye'den yapıldı. Aykut Kocaman, Fenerbahçe yönetiminin vereceği karara göre geleceğini şekillendirecek.

(Futbol Arena)

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