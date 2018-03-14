İran'da tribünler 'Ne mutlu Türküm diyene' tezahüratıyla inledi

Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. hafta maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Al Jazira'yı konuk eden İran'ın Tebriz ekibi Traktör Sazi taraftarları, takımlarını "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" tezahüratı ile destekledi. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın başında bulunduğu İran Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi taraftarları, dün takımlarının Al Jazira ile oynadığı maçta "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" sloganları attı.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Yadegar-e Emam Stadı'nda oynanan maçta taraftarların defalarca aynı tezahüratı yaptığı dikkati çekti.

İran'da Türk nüfusun en yoğun olduğu Tebriz'de, taraftarların daha önceki futbol karşılaşmalarında da benzeri sloganlar kullandığı biliniyor.

İran Birinci Futbol Ligi'nde 29 puanla 10. sırada yer alan Traktör Sazi, Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu 4.hafta mücadelesinde Al Jazira ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Gruptaki puanını 2'ye çıkaran İran ekibi son sırada bulunuyor.