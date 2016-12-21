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İran'dan spor takımlarına Türkiye yasağı!

İran Spor Bakanlığı, spor takımlarının Türkiye'ye gitmesini yasakladı. Bakanlık, tüm spor federasyonlarından ikinci bir duyuruya kadar Türkiye'ye spor takımı ve sporcu göndermemelerini istedi.

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İran Spor Bakanlığı, spor takımlarının Türkiye'ye gitmesini yasakladı. Bakanlık, tüm spor federasyonlarından ikinci bir duyuruya kadar Türkiye'ye spor takımı ve sporcu göndermemelerini istedi.
 
İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden resmi haber ajansı İRNA'ya yapılan açıklamada, yasak kararının "Türkiye'deki mevcut durum ve güvenlik gerekçesi"yle alındığı kaydedildi. Dün de İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına zaruri olmadığı takdirde Türkiye'ye seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu. Tahran yönetimi ayrıca Türkiye'deki başkonsolosluklarını dün kapatırken, temsilciliklerini bugün de kapalı tutacağını açıkladı.

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aysel21.12.2016 11:26
başka bir ülke elçiliğni kapatsa ,sporcularını göndermese anlarımda iran birde müslüman ülkesi olacaksın Türkiye yi kötü göstermek için yapmadığınız yok.o kadar gözünüz dönmüşki Allah size öyle bir ceza versinki bizi bırakıp kendi derdine düşesin.müslüman müslüman sahip çıkması gerekirken böyle kaypaklık yapıyorsunuz.tarihte bile haindiniz şimdide hainsiniz
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