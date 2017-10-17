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İrfan Buz: Bursaspor’u tebrik ediyorum, haklı galibiyet aldılar

Bursaspor-Osmanlıspor’u 3-1 mağlup etti. Maç sonu konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Bursaspor’u tebrik ediyorum, haklı galibiyet aldılar” dedi.

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Bursaspor, Süper Lig’in 8. haftasında Osmanlıspor’u konuk etti. 3-1 Bursaspor’un üstünlüğü ile tamamlanan mücadele sonrası konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Çok önemli bir maça çıktık. Hem kendi takımım hem de Bursaspor son maçını kaybetmişti. Kasımpaşa’ya iyi hazırlanarak buraya geldik. Bursaspor’u tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldılar” dedi.

Bursaspor 10 kişi kaldıktan sonra her şeyin kendi lehlerine olduğunu dile getiren Buz, “İki duran toptan konsantrasyon eksiğiyle kendi hatalarımızla golü yedik. Sonra moral motivasyon olarak çok önemliydi. İkinci yarıda taktiksel disiplinle kanatları kullanmamız gerektiğini söyledik. İlk devrede güzel pozisyonlarımız ortaya çıkmıştı ama bunu sonuca taşıyamadık. Dilediğimiz oyunu sergileyemedik. Kanatlardan iyi gelemedik. Kontralardan Aziz’in tekte vurmasıyla top 90’a gitti. Mücadele 3-1 oldu ve bizim pozisyonumuz olmasına rağmen geri dönemedik. Bizim açımızdan önümüzdeki maçlara bakacağız. Kardemir Karabükspor maçına odaklanacağız. Hatalarımızı iyi analiz edeceğiz. İyi takımımız var ama çok iyi çalışmamız gerekiyor. Bursaspor'da çok güzel günlerim oldu. Onlar da inşallah sezon sonu istediği hedeflere ulaşır” diye konuştu.

İHA

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