İrfan Buz eski öğrencisi Fernandao'yu istediğini açıkladı

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, kamp çalışmalarını sürdürdükleri Antalya'da NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmaları hakkında konuşan İrfan Buz, "Gol atabiliyoruz ama kolay gol yiyoruz. Defans anlamında önemli bir isim Yalçın Ayhan'ı transfer ettik. Bize katkı sağlayacaktır. Önüne Ceyhun Gülselam'ı aldık, o da önemli bir isim. Kanatlarda da önemli isimlerimiz var. Defansif anlamda deplasmanlarda daha iyi olmamız gerekiyor. 8 numara ve santrafora ihtiyacımız var." dedi.

"FERNANDAO'YU TABİİ Kİ İSTERİM"

Fenerbahçe'den Fernandao'yu istedikleri yönündeki haberler üzerine görüşü sorulan İrfan Buz, "Fernandao ile Bursaspor'da birlikte çalıştık. Tabii ki Fernandao'yu isterdim. Şartların nasıl olduğunu bilmiyorum sanırım biraz sıkıntılı olur. Futbolcu olarak bize katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İÇİN DE ÖNEMLİ OLABİLİR"

Fenerbahçe Kulübü'ne mesaj gönderen İrfan Buz, "Fernandao, bize kiralık gelse, 17 maç sonra görürsünüz çok farklı bir Fernandao ortaya çıkabilir. Fenerbahçe için de önemli olabilir." diyerek iddialı konuştu.