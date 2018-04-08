İrfan Buz: Şunu iddia ediyorum, yan hakemin durduğu yerden o golü görmesinin imkanı yok

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İrfan Buz, yan hakemin verdiği Fenerbahçe'nin ilk golünün altını çizerken, hakemi de çok sert bir dille eleştirdi.

Tecrübeli teknik adam ilk olarak hakemin o pozisyonu görme ihtimali olmadığını söylerken ''Dengeli gitti. Ben özetleri gördüm. Sadece bizim 2 pozisyonumuzu gördüm. Takım savunmasını iyi yapan bir takım olarak buradan puan ya da puanlar almak istiyorduk. Gole kadar her şey bizim lehimize gidiyordu. Gole gelelim... Ben şunu iddia ediyorum, yan hakemin duruştan dolayı o pozisyonu görme şansı yok. 5 santim gol, helal olsun... Yani müsabakada böye bir golle geri düşmek... Fenerbahçe baskı altında diyorlar, biz neyiz? Baskı altında değil miyiz? Sen kalkıp o pozisyonda gol veriyorsun. maçı değiştiriyorsun. Biz de ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Maçın seyri değişiyor. 0-0 devam eden maçta daha fazla risk alacak Fenerbahçe, biz de pozisyon bulacağız. Maçın seyrini 5 santim ve yan hakemin duruşu ile değiştirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Duruşundan mümkün değil görmesi. Tebrik ediyorum, başka bir şey demiyorum'' ifadelerini kullandı.

Buz son olarak ligdeki durumlarıyla ilgili ''Biz devam edeceğiz mücadelemize. Biz de analiz edeceğiz. İçerideki Trabzonspor maçını hazırlanıp 3 puanı almak istiyoruz. Mücadele etmek durumundayız ve bunu da yapacağız. 6 maç... Biraz daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Biz kapanan takımlara karşı zorlanıyoruz. Bu bir gerçek. Biz maç maç bakıyoruz. Onlar da kazanmak isteyecektir, biz de 3 puan almak istiyoruz'' dedi.

(Sporx)