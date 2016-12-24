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Ýrfan Can Kahveci: Bir gün Avrupa'ya gideceðim

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliði'nden lider Medipol Baþakþehir'e transferi gündemde olan Ýrfan Can Kahveci, 'Avrupa'ya gitmek hep hedefimde var. Ýnþallah bir gün gerçekleþtireceðim.' dedi.

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Kýrmýzý-siyahlý kulübün futbol okuluna 7 yaþýnda kayýt yaptýran,  sonrasýnda altyapýya kazandýrýlan ve A Milli Takým'a kadar yükselme baþarýsý  gösteren 21 yaþýndaki futbolcu, AA muhabirine hedefleri ve gündemdeki  transferiyle ilgili deðerlendirmelerde bulundu.
 
Þampiyonluk mücadelesi veren Medipol Baþakþehir'in, geliþimi açýsýndan uygun bir kulüp olduðuna dikkati çeken Ýrfan Can, "Medipol Baþakþehir sistemli  bir takým, her þey oturmuþ. Abdullah hoca her þeyi oturtmuþ. Güzel bir yönetim  var, benim için çok mutluluk verici. Kendimi orada da geliþtirip Avrupa'ya  transfer olmak istiyorum. Avrupa'ya gitmek hep hedefimde var. Ýnþallah bir gün  gerçekleþtireceðim." diye konuþtu.
 
Henüz Abdullah Avcý ile görüþmediðini belirten Ýrfan Can, yeni teknik direktörüyle 26 Aralýk Pazartesi günü bir araya geleceklerini dile getirdi.
 
"Gençlerbirliði klasiði"
 
Ýrfan Can Kahveci, Gençlerbirliði'nin Süper Lig'deki birçok takýmýn  aksine altyapýya önem verdiðini ve baþkent ekibinin yetiþtirdiði futbolcularý  satmasýnýn artýk klasikleþtiðini ifade etti.
 
Beþtepe'nin "yuvasý" olduðunu dile getiren Ýrfan Can, "Bu kulübe 7  yaþýnda futbol okuluyla girdim. Sonra altyapýya seçildim. Benim için çok önemli  bir yer burasý. Doðduðum, büyüdüðüm, kendimi geliþtirdiðim yer." þeklinde görüþlerini aktardý.
 
Tesislere ilk geldiði günlerdeki hallerini anlatýrken duygulanan genç  futbolcu, þöyle devam etti:
 
"Þimdi 21 yaþýndayým. Annem babam getiriyordu, antrenman yapýyorduk,  sonra da kafede oturup bir þeyler yiyorduk. Babam 9-10 sene getirip götürdü beni,  çok emeði var. Altyapý hocalarýmýn da üzerimde çok emeði var. Çok deðerli þeyler  öðrendim onlardan, þimdi bakýnca benim için çok mutluluk verici."
 
Baþkent ekibinin pilot takýmý Hacettepe ile 2013-2014 sezonu sonunda  3. Lig'den 2. Lig'e yükselen, ardýndan teknik direktör Mustafa Kaplan ile  Gençlerbirliði'ne geçen Ýrfan Can, þunlarý söyledi:
 
"Hacettepe, altyapýdaki futbolcularýn kendilerini geliþtirmesi için  bir fýrsat. Biz de iyi deðerlendirdik, þampiyon olduk ve 2. Lig'e çýktýk. O zaman  2. Lig'de oynayacaðýmýzý düþünüyorduk. Son anda Mustafa Kaplan ile birlikte 5  futbolcu, Gençlerbirliði A takýmýna yükseldik. Bu da bizi çok mutlu etti.  Altyapýdan futbolcu çýkarýp sonra satmak Gençlerbirliði'nde klasikleþmiþ bir þey.  Bu kulübün altyapýsý her zaman A takýma ve Türk futboluna oyuncu yetiþtirdi. Bu  benden önce de böyleydi, benden sonra da böyle oldu, olacak da. Yine çok  yetenekli arkadaþlar var. Hacettepe'de oynayan, kiralýk gidenler var."
 
"Cavcav, babamýz"
 
Genç futbolcu, kýrmýzý-siyahlý ekibinin baþkaný Ýlhan Cavcav ile  ilgili, "Baba, büyüðümüz, babamýz. Bizim için çok þey yaptý. Onu çok seviyoruz."  ifadelerini kullandý.
 
Gençlerbirliði için, "Yuvam, doðduðum, büyüdüðüm, kendimi  geliþtirdiðim yer." þeklinde konuþan Ýrfan Can Kahveci, kýsa süre kýrmýzý-siyahlý  ekipte birlikte çalýþtýðý teknik direktör Ümit Özat'a dair ise þu deðerlendirmeyi  yaptý:
 
"Ümit hoca, altyapýmýzdan çýkýp çok önemli yerlere gitti.  Fenerbahçe'de oynadý, sonra Almanya'da devam etti. Almanya'da kendisini çok  geliþtirmiþ. Benim yurt dýþý isteðim de bu yüzden, kendimi kafa ve oyun açýsýndan  geliþtirmek istiyorum. Ümit hoca da Almanya'da çok þey öðrenmiþ. Bilgili bir  insan, onunla birlikte çýkýþa geçtik. Benim açýmdan onunla çalýþmak kýsa da olsa  çok iyi oldu. Ýnþallah ileride yine karþýlaþýrýz, yine benim hocam olur."

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