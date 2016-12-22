Ýrfan Can Kahveci: Küçüklükten beri Alex'e hayrandým

Süper Lig’de son 2 sezondur adýndan sýkça bahsettiren, ancak bu yýl gerçekten de fark yaratan Gençlerbirliði’nin yýldýzý Ýrfan Can Kahveci, doðal olarak devlerin listesine de üst sýralardan giriþ yaptý. 21 yaþýndaki orta sahayý yakýn takibe alan ve kadrosuna katmaya hazýrlanan ekiplerin baþýnda ise Fenerbahçe geliyor. Sarý-Lacivertliler’in yeni 10 numara adayý hem hedeflerini hem de hakkýndaki bilinmeyenleri anlattý.

Eski hocasýný unutmadý

“Hacettepe’de Mustafa Kaplan hocamla þampiyonluk yaþadýk. Üzerimde emeði çoktur. Bana hep Alex’in videolarýný izletirdi. Küçüklüðümden beri zaten ona hayraným. Hâlâ da Alex’in eski videolarýný izliyorum ve ondan bir þeyler öðrenmeye çalýþýyorum. Fenerbahçe’ye onun gibi bir futbolcu bundan sonra gelmez. Stil olarak da kendimi benzettiðim tek futbolcu.”

"Tam seviniyordum ki..."

“Fenerbahçe’ye kupada 1 gol attým, 1 de asist yaptým. Ligde de çok iyi oynadýk. Hatta tek kale... Rakibimizin 3 pozisyonu vardý, onlar da gol oldu. Biz ise fýrsatlarý kullanamadýk. O maçta da gole çok yaklaþtým, olmadý. Hele köþeden çýkan bir þutum var ki, topun kaleye gidiþini izledim, tam ‘Gol’ diye seviniyordum ama Volkan Demirel inanýlmaz bir kurtarýþ yaptý. Türkiye’nin en iyi 2 kalecisinden biri olduðunu gösterdi bir kez daha.”

'Demek ki doðru yoldayým'

“Formum yükseldiði için adýmýn büyük takýmlarla anýldýðýnýn farkýndayým. Bu, beni çok mutlu ediyor. Çünkü hepsi doðru yolda olduðumu gösteriyor. Elbette gelecek hedeflerim arasýnda Avrupa’da oynamak var ama bunun için çok çalýþmam gerektiðini biliyorum... Milli takým da her zaman çaðrýlmak istediðim, Fatih Hoca’nýn gözüne girmek istediðim bir mecra. Þimdiden Mart ayýndaki kadroya seçilmenin hayalini kuruyorum.”

"Küçüklükten beri Alex'e hayrandým"

“Kupada 1 gol attým, 1 asist yaptým. Ligde de atýyordum ama Volkan Demirel inanýlmaz bir kurtarýþ yaptý, Türkiye’nin en iyi 2 kalecisinden biri olduðunu yine kanýtladý. Hacettepe’de (17 yaþýndayken) Mustafa hocamla (Kaplan) þampiyonluk yaþadýk, üzerimde emeði çoktur. Bana hep Alex’in videolarýný izlettirdi, küçüklükten beri hayrandým.Hâlâ sýk sýk izliyorum ve ondan bir þeyler öðrenmeye çalýþýyorum. Fenerbahçe’ye onun gibisi bundan sonra gelmez. Stilimi benzettiðim tek futbolcu.”

Cavcav, Ýrfan Can'ýn fiyatýný açýkladý

Gençlerbirliði Baþkaný Ýlhan Cavcav, Ýrfan Can Kahveci’nin fiyatýný açýkladý. Baþkent ekibinin patronu, 21 yaþýndaki oyuncunun bedelini 2 milyon Euro (7.3 milyon TL) ve bir sonraki satýþtan yüzde 15 pay olarak belirledi.

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