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Irkçılık yapan taraftara ceza

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Bastia Kulübü, Nice maçında Balotelli'ye ırkçı hareketlerde bulunduğunu tespit ettiği taraftarın kombine kartını iptal etti ve stada girişini yasakladı.

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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Bastia, Nice ile sahalarında 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada rakip takımın Gana asıllı İtalyan futbolcusu Mario Balotelli'ye ırkçı hareketlerde bulunduğunu tespit ettiği bir taraftara ceza verdi.

Bastia Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Balotelli'ye yönelik ırkçı hareketleri başlattığı tespit edilen 40 yaşlarındaki taraftarın kombine kartının iptal edildiği ve kendisine stada giriş yasağı getirildiği belirtildi.

Açıklamada, ırkçı hareketlerden dolayı büyük üzüntü duyulduğu kaydedilerek, Balotelli'den özür dilendi.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi de yaptığı yazılı açıklamada, İtalyan futbolcuya yönelik ırkçı hareketleri şiddetle kınayarak, olayla ilgili disiplin komisyonunun soruşturma başlatacağını duyurdu.

Karşılaşmadan bir gün sonra sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklamada bulunan Balotelli, paylaştığı siyah fotoğrafla birlikte, "Fransız halkına bir sorum var. Bastia taraftarlarının maç boyunca maymun sesi çıkarması, 'uh uh' demesi ve disiplin komisyonlarının bir şey yapmaması normal mi? Yani ırkçılık Fransa'da legal mi? Ya da sadece Bastia'da? Futbol inanılmaz bir spor. Bastia taraftarı gibi insanlar bunu korkunç yapıyor." ifadelerini kullanarak yaşananlara tepkisini dile getirmişti. 

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