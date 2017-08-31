Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İrlanda Cumhuriyeti - Sırbistan maçı Cüneyt Çakır'ın

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İrlanda Cumhuriyeti-Sırbistan maçını yönetecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İrlanda Cumhuriyeti ile Sırbistan takımları arasında 5 Eylül Salı günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri D Grubu müsabakasını yönetecek.

İrlanda'nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyum'unda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dolandırıcıya sokak ortasında meydan dayağı

Dolandırıcıya sokak ortasında meydan dayağı

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

İşte dünyanın en güçlü orduları

İşte dünyanın en güçlü orduları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA