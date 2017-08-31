İrlanda Cumhuriyeti - Sırbistan maçı Cüneyt Çakır'ın
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İrlanda Cumhuriyeti-Sırbistan maçını yönetecek.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İrlanda Cumhuriyeti ile Sırbistan takımları arasında 5 Eylül Salı günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri D Grubu müsabakasını yönetecek.
İrlanda'nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyum'unda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.