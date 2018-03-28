Isco'dan Zinedine Zidane için şaşırtan açıklamalar!

İspanya milli takım formasıyla 6-1 biten maçta 3 gol atan Isco, maçın yıldızı olurken karşılaşmanın ardından verdiği açıklamalarla gündem oldu.

''BELKİ DE REAL MADRİD İÇİN SORUNUM''

25 yaşındaki futbolcu, Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane hakkında flaş açıklamalarda bulunurken ''Teknik direktörüm Zidane bana güvenmiyor. Ben belki de Real Madrid için bir sorunumdur. Neler yapabileceğimi Arjantin maçında gösterdim ama Zidane'ın güvenini nasıl kazanırım bilmiyorum'' şeklinde konuştu.

Sezon başında düzenli forma şansı bulan Isco, ardından kadrodaki yerini Asensio'ya kaptırmıştı. 25 yaşındaki İspanyol futbolcu, bu sezon ligde 25 maçta forma giyerken 5 gol ve 5 asist kaydetti.

(Sporx)