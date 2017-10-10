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Işık Eyigüngör, Aziz Yıldırım ile uzlaşmak istemediğini savcılığa bildirdi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’ün uzlaştırma savcısındaki arasındaki karşılıklı darp ve hakaret soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

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Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ün uzlaştırma savcısındaki arasındaki karşılıklı darp ve hakaret soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Işık Eyigüngör, Aziz Yıldırım ile uzlaşmak istemediğini savcılığa bildirdi. Aziz Yıldırım ise yurtdışında olduğu için henüz savcılığa görüşünü bildirmedi.

'UZLAŞMAK İSTEMİYORUM'

Aziz Yıldırım ile Işık Eyigüngör arasında yaşanan ve karşılıklı "Yaralama" ve "Spor tesislerine zarar verme" suçlarından yürütülen soruşturmanın dosyası iki hafta önce "Uzlaştırma" savcısına gönderilmişti. Savcılık Aziz Yıldırım ile Eyigüngör arasındaki dosya için bir "uzlaştırmacı" tayin etti. Bu uzlaştırmacı da taraflarla temasa geçerek onlara uzlaşmak isteyip istemediklerini sordu. Bu soruya ilk cevabı Işık Eyigüngör verdi. Eyigüngör avukatları aracılığıyla savcılığa Yıldırım ile uzlaşmak istemediğini bildirdi.

YILDIRIM YURTDIŞINDA

Olayın diğer tarafı Aziz Yıldırım ise yurtdışında olduğu için uzlaşma tebliğini henüz almadı ve görüşünü savcılığa bildirmedi. Yıldırım'ın bugün yurtdışından dönmesi ve avukatlarıyla durumu değerlendirmesi bekleniyor. Taraflar uzlaşamazsa her ikisi hakkında da soruşturma yapılıp ilgili maddelere göre iddianame hazırlanıp dava açılabilecek. Çünkü soruşturmada iki taraf da hem müşteki hem mağdur konumunda… Aziz Yıldırım; Işık Eyigüngör için "Bana vurdu, gözlüğüm kırıldı. Ayrıca maça usulsüz seyirci aldı" diye şikâyetçi. Eyigüngör de " Aziz Yıldırım bana vurdu, darp etti" diye şikâyetçi.

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