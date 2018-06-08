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Isla ayrılmıyor Valbuena ise hocaya bağlı

Adı Fransız takımlarıyla anılan Valbuena'nın takımdaki geleceği yeni hocaya bağlı.

  • StarSpor
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Fenerbahçe’nin Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetimi St. Etienne’e transfer olacağı yolunda haberler çıkan Mathieu Valbuena için acele etmeyecek. Sarı-Lacivertliler, Fransız kulübünün yıldız futbolcunun bonservisi için 2 milyon euro önerdiği yolundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtip, “Valbuena için bir karar verilecekse bunu teknik heyet verecek” dediler. Bu arada  gideceği konuşulan Mauricio Isla da ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

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