Isla ayrılmıyor Valbuena ise hocaya bağlı
Adı Fransız takımlarıyla anılan Valbuena'nın takımdaki geleceği yeni hocaya bağlı.
- StarSpor
Fenerbahçe’nin Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetimi St. Etienne’e transfer olacağı yolunda haberler çıkan Mathieu Valbuena için acele etmeyecek. Sarı-Lacivertliler, Fransız kulübünün yıldız futbolcunun bonservisi için 2 milyon euro önerdiği yolundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtip, “Valbuena için bir karar verilecekse bunu teknik heyet verecek” dediler. Bu arada gideceği konuşulan Mauricio Isla da ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.