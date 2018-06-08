Isla ayrılmıyor Valbuena ise hocaya bağlı

Fenerbahçe’nin Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetimi St. Etienne’e transfer olacağı yolunda haberler çıkan Mathieu Valbuena için acele etmeyecek. Sarı-Lacivertliler, Fransız kulübünün yıldız futbolcunun bonservisi için 2 milyon euro önerdiği yolundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtip, “Valbuena için bir karar verilecekse bunu teknik heyet verecek” dediler. Bu arada gideceği konuşulan Mauricio Isla da ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.