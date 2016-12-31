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İslam oyunları geliyor

Türkiye, 2021 İslam Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği için adaylığını koydu

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2017’de Bakü’de yapılacak oyunların 2021’deki bir sonraki ev sahipliği için tek adayın Türkiye olduğu öğrenildi.
 
Samsun’da düzenlenecek 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları için yapımı süren bazı spor tesislerinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin 2017’de ve gelecek yıllarda önemli spor organizasyonlarına ev sahipliğine devam edeceğini söyledi.
 
Organizasyon konusunda artık daha seçici davrandıklarını vurgulayan Kılıç, “Örneğin 2021 İslam Birlik Oyunları’nı inşallah İstanbul’da yapacağız. Buraya 10 bine yakın sporcu gelecek. Her organizasyonu alacağız diye bir şey yok. Ama sporcularımızın kendilerini geliştirip, aynı zamanda tecrübelerini artırmak için katılacakları organizasyonlar olacağı gibi, antrenman amaçlı müsabakalar da Türkiye’de düzenlenecek” diye konuştu.
 
SIRADA SAMSUN VE ERZURUM VAR
 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) olimpiyat olarak kabul ettiği 3 organizasyondan biri olan İşitme Engelliler Olimpiyatı (Deaflympics) için de yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Bakan Kılıç, “Ülkemizin dört bir yanında inşa ettiğimiz spor tesisleriyle daha önceki yıllarda olan altyapı sorununu artık tamamen çözmüş durumdayız” dedi. Kılıç, şubat ayında Erzurum’da yapılacak 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Oyunları’na (EYOF) 14-17 yaş arasında 800’ü aşkın sporcunun katılacağını da hatırlattı.
 
HT Spor

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