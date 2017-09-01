İsmail Kartal: Boluspor gibi 1 Milyon Euro verip kaleci transferi yapamayız

DOKA ANKARAGÜCÜ’NE HAYIRLI OLSUN

31 Ağustos Ankaragücü kuruluş yıl dönümünü kutlayan İsmail Kartal, “Nice uzunca yıllar başarılı sezonalar diliyorum. Bu kulübü kuranlara çok teşekkür ediyorum” dedi. İsmail Kartal, Doka’nın çok kaliteli bir oyuncu olduğunu belirerek, “Doka umarım başarılı olur. Hayırlı olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kulüpte düzenlenen basın toplantısında konuşan Doka, “Herkese teşekkür ediyorum. Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım en iyisini yapacağım. Başakşehirde nasıl en iyisini yaptıysam burada da yapacağım. Bizim için umarım iyi olur”dedi.

KEHİNDE’YE EN AĞIR CEZA VERİLECEK

Kehinde’ye kulübün yönetmeliği gereği çok ağır para cezası verileceğini belirten İsmail Kartal, “Elazığ maçına iyi hazırlanmıştık. Yenemiyorsak yenilmemek için oynamalıydık. İlk 20 dakika oyunda denge vardı hatta oyunu elimize almaya başlamıştık. Kehinde’nin lüzumsuz bir şekilde böyle davranması ve 10 kişi bırakması takımı dayanamaz hale soktu. 10 kişi mücadele eden oyuncularımı tebrik ederim. Geriye düştükten sonra atak futbola geçtik. Sonuç olarak 10 kişi kaldık. Bu haftayı puansız kapattığımız için çok üzgünüz” dedi.

UMUT NAYİR’E İLGİMİZ VAR

Transferde bazı istediği oyuncuların maliyetlerinden ötürü kadrosuna katamadılarını belirten İsmail Kartal, “Yeni gelen isimlerden bir çoğu peşinat almadan sahaya çıkıyor. Başkanımız ve bizim diyaloğumuz ile bize inanarak sahaya çıkıyorlar. Umut Nayir’e ilgimiz var, Tisdell’in bölgesinde oyuncumuz var ancak hala düşünüyoruz” dedi.

Sezona şanssız başladıklarını dile getiren Kartal, “Şansız sakatlıklar gerçekleşti, mevcut takım yeni gelenler ve sakat oyuncular ayrı antrenman yapmak sıkıntı doğurdu. Takım halinde arkadaşlık ortamımız iyi galibiyete ihtiyacımız var, o zinciri kırdıktan sonra daha rahat olacağız” dedi.

BOLUSPOR GİBİ 1 MİLYON EURO VEREMEYİZ

Kaleci transferi istedik ancak kapısını çaldığımız oyuncular olağan üstü paralar istediler. Ekonomik nedenlerden ötürü alamadığımız oyuncular oldu. Bazı takımlar gibi istediğimiz oyuncuyu hemen alamıyoruz. Emre Koyuncu milli takıma gitti. Altay ve Emre genç ve gelecek vaat eden oyuncular. Boluspor gibi 1 Milyon Euro verip kaleci transferi yapamayız.

2 YILLIK PROJEMİZ VAR

Bu takımı kurduk ve bu kümede kalma savaşı veren bir kadro değil. Üst sıraları zorlayacak bir ekip korduk. Kalıcı olmak istiyoruz. Bir takım olma yolunda ilerliyoruz.4 aydır buradayım 1 kuruş almadım. Yardımcılarım dahil almadı. Biz burayı severek geldim. Ben Ankaragücü’ne 2 yıllık bir proje ile geldim. Elimden geleni yapıyorum. İşler kötü gittiği zaman en zayıf halka teknik direktördür. Teknik direktör istikrarı başarıyı getirir. Plan ve proje ile ilerleyebiliriz.

GELENLERDEN GİDENLER OLABİLİR

Gelenler isimlerden gidecekler olabilir. İstediğimiz verimi alamayacağımıza kanaat getirirsek, gelenlerden tekrar gidenler olabilir. Sonuç olarak 21 kişiyi kadroya alabiliyoruz. Ben futbolum profesyonel hayatı içerisinde gereken disiplini sağlamaya çalışıyorum. İlk tanışmada katı bir profil zannediliyorum ancak bu durum böyle değil gayet abi kardeş ortamını da sağlıyorum.

İSTATİSTİKLER UMDUĞUMUZ GİBİ

İlk 3 haftada süper lig koşu mesafesi ortalamasında Türkiye Süper Ligi ortalaması 107 km iken Ankaragücü 110 km koşu mesafesi kat etti. Altınordu ve Erzurum maçlarını kazanabilirdik.

(Sporanki)