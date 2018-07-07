İsmail Kartal: Gel bizde oyna, yardımcım ol

Fenerbahçe'nin eski antrenörü, Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Volkan Demirel'i kadrosuna katmak istiyor.

Sözleşmesi hala uzatılmaya Volkan Demirel'e Ankaragücü'nden teklif geldiği bildirildi.

Başkent ekibini çalıştıran İsmail Kartal'ın eski öğrencisini arayıp teklifte bulunduğu iddia edildi.

Kartal'ın "Gel yeniden beraber çalışalım. Kaptanım ve yardımcım ol" dediği; Volkan'ın ise "Hocam biraz daha beklemek istiyorum" sözleriyle cevap verdiği ileri sürüldü.

(Sabah)