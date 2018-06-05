İsmail Kartal'a Kameni ve Isla müjdesi

Fenerbahçe'de başkanlığa Ali Koç'un seçilmesinin ardından sarı-lacivertli takımda hem gelecek isimler, hem de gidecek isimlerle ilgili hareketli günler yaşanacak.

Bu gelişmelerin ışığında, başkan Ali Koç'un, Spor Toto Süper Ligin yeni takımı Ankaragücü'nün hocası İsmail Kartal'a da Carlos Kameni ve Mauriccio Isla konusunda kolaylık sağlayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'den daha önce iki ismi isteyen Kartal'a, seçimi beklemesi tavsiyesinde bulunulmuştu. Önümüzdeki günlerde bu iki isim konusunda gelişmeler yaşanması bekleniyor.