İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı yorumu

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Beştepe Tesisleri'nde yeni sezon öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen İsmail Kartal, "Bu sene inşallah ligde kalıcı oluruz. Önümüzdeki seneden sonra da Ankaragücü'nün önünün açık olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl zor olacak. Bu kulüp nereden buralara geldi. Ligde kalmalıyız, bunu başarmalıyız. Herkesin bu takımı desteklemesi gerekiyor. Çünkü tek takımız. Tek kaldık. Başka türlü başarı gelmez." değerlendirmesini yaptı.

Bugüne kadar 6 transfer yaptıklarını hatırlatan Kartal, "Kulübümüzün bütçesine uygun, başarılı olacağına inandığımız, tanıdığımız ve bildiğimiz oyuncular vardı. Bazılarını transfer ettik, bazılarını ise transfer edemedik. Türkiye'deki kur farkından dolayı tüm kulüpler zor durumda. Şampiyonluk iddiaları ön planda olan takımlar dahi futbolcu almakta çok zorlanıyor. Biz de zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin antrenmanlarındaki performansından memnun olduğunu anlatan Kartal, "El Kabir ve Younnes Mokhtar geç geldi. Diğerleri iyi durumda. Bifouma antrenmanda bir darbe aldı ama iyi durumda. Pinto, Yalçın Ayhan ve Faty iyi durumda. Yenilerin de katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu sene de sezonu en iyi şekilde bitireceğimizi düşünüyorum." diyerek görüşlerini açıkladı.

Kendilerine faydalı olacaklarına inandıkları oyunucularla temaslarının sürdüğünü dile getiren Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Santrfor, orta saha ve defansa futbolcu almayı düşünüyoruz. 4-5 futbolcu daha alacağız. Bunları alırsak daha iyi olacağız. Bir taraftan transfer yasağı, bir taraftan maddi sıkıntılar var. Bu şartlar altında lige en iyi şeklide hazırlanmamız gerekiyor. 4-5 haftadan sonra yükselişimiz olur. Herkesin beklediği Ankaragücü'nü muhteşem taraftarlarımıza izlettirmek istiyoruz."

Stat sorunu

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçlarını oynayacakları stadın netleştiğini hatırlatarak, "Eryaman Stadı bitene kadar bu sezon Yenikent'te oynayacağız." dedi.

Yeni sezon öncesinde iki dönem Erzurum'da kamp yaptıkların ifade eden Kartal, şöyle konuştu:

"Şu anda hazırlıklarımıza kendi evimizde devam ediyoruz. Stat konusunda, nerede oynayacağız, nasıl olacak diye bir karışıklık vardı. Bu da netlik kazandı. Burası tarihi bir kulüp. Biz 'burayı temizleyeceğiz' diye yola çıktık. Ankaragücü'nün başarısı için herkes sabırlı olacak. Ankara'da oynayacağımıza şükrediyoruz. Erzurum'daki kampta hazırlık maçı yapamıyoruz. Nerede oynayacağımız belli değil. Afyon'da oynayacaksak takım gidip orada kamp yapsın. Bu işlerin aylar öncesinden yapılması lazım."

Galatasaray maçı

Teknik direktör Kartal, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile yapacakları ilk maçta ellerinden gelen mücadeleyi yapacaklarını ifade etti.

Sarı-kırmızılı ekibin Türk futbolundaki yerinin belli olduğunu savunan İsmail Kartal, "Galatasaray hazır bir takım. Süper Lig'e yeni çıkan bir takımız. Galatasaray takımı şampiyon, biz de alt ligin şampiyonuyuz. Elimizden geldiği kadar en iyi şeklide mücadele ederek puan veya puanlarla sahadan ayrılmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)