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İsmail Köybaşı geri dönüyor

Milli sol bek, ligdeki Beşiktaş derbisiyle birlikte sakatlıktan dönmüş ancak o maçta yine aynı şanssızlığı yaşamıştı.

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Milli sol bek, ligdeki Beşiktaş derbisiyle birlikte sakatlıktan dönmüş ancak o maçta yine aynı şanssızlığı yaşamıştı.

Kasığında yırtık tespit edilen İsmail Köybaşı, ligde son 3 karşılaşmada forma giyemedi. Milli ara, 28 yaşındaki futbolcunun ilacı olacak.

İsmail’in bu süreçte takıma katılarak, Kayserispor karşısında görev yapması bekleniyor.

(Fanatik)

 

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