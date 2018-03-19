İsmail Köybaşı geri dönüyor
Milli sol bek, ligdeki Beşiktaş derbisiyle birlikte sakatlıktan dönmüş ancak o maçta yine aynı şanssızlığı yaşamıştı.
Milli sol bek, ligdeki Beşiktaş derbisiyle birlikte sakatlıktan dönmüş ancak o maçta yine aynı şanssızlığı yaşamıştı.
Kasığında yırtık tespit edilen İsmail Köybaşı, ligde son 3 karşılaşmada forma giyemedi. Milli ara, 28 yaşındaki futbolcunun ilacı olacak.
İsmail’in bu süreçte takıma katılarak, Kayserispor karşısında görev yapması bekleniyor.
(Fanatik)
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