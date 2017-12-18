İsmail Köybaşı: Güzel günler bizleri bekliyor

Fenerbahçe'nin sol beki İsmail Köybaşı, Ülker Stadyumu'nda 2-0 mağlup ettikleri Kardemir Karabükspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Sezon başı krize girdiklerini ancak bu krizi fırsata çevirdiklerini belirten Köybaşı, ''Rakiplerin puan kaybettiği haftada bu 3 puan çok anlamlıydı. Kriz gibi görünen bir an vardı. Biz bunu fırsata çevirdik. Bu krizleri fırsata çevirdik ve devamı da bizim elimizde. Aynı inançla, bu fırsatları doğru kullanmak istiyoruz. Hocamızın da dediğini gibi bir bütün olarak, çalışanlar olarak aynı düşünce içerisinde olup, güzel günlerin bizleri beklediğini düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

''DÖNÜM NOKTASI OSMANLISPOR MAÇIYDI''

Osmanlıspor maçının dönüm noktası olduğunu kaydeden İsmail Köybaşı, ''Dönüm noktalarından birisi de Osmanlıspor maçıydı. Osmanlı maçının sonunda soyunma odasında 45 dakika hepimiz konuştuk, bir şeyler söyledik. O gün her takım arkadaşımı yüzlerine, kalbine baktığında aynı hırsı gördüm. O hırsın sonucu bu. Bu havadan bir şey değildi, bir inanç vardı. Artık gol de yemiyoruz. İnşallah bu şekilde devam ederiz'' sözlerini kullandı.