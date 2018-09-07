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İsmet Badem'in ölüm nedeni ortaya çıktı! 'Motor sürerken fenalaşıp yere düştü'

Ölümüyle sporseverleri hüzne boğan İsmet Badem'in motoruyla seyir halindeyken fenalaşarak yere düştüğü ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Basketbol duayeni İsmet Badem'in ölüm nedeni ortaya çıktı. Oğlu Burçin Badem, babasının trafik kazası sonucu hayatını kaybetmediğini açıkladı.

Badem, “Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil” ifadelerini kullandı.

Burçin Badem'in açıklaması şöyle;

"Üzüntümüzü paylaşan durum öğrenmek isteyen dostlar Babamı hastaneden teslim aldık. Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil en büyük aşkı motorunu sürerken fenalaşıp düşüyor. Onun ustaliginda birinin kontrolünü kaybedip kaza yapacağı durum yok."

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