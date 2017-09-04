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İspanya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 41 sayı farkla 91-50 yendi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncü maçlarında İspanya, Romanya'yı 41 sayı farkla 91-50 yendi.

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Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan C Grubu mücadelesinde İspanya ile ev sahibi ülkelerden Romanya karşı karşıya geldi.     

Karşılaşmada ev sahibi takım, sadece ilk periyotta varlık gösterebildi. İspanya, zorlandığı ilk çeyreği 21-19 geçerken, soyunma odasına 14 sayı farkla (41-27) gitti. Maçın 3. periyodunda rakibine 70-35 üstünlük kuran İspanya, karşılaşmayı 91-50 kazandı.     

İspanya, üst üste 3. galibiyetini elde ederken, Romanya ise 3. kez mağlup oldu.

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