İspanya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 41 sayı farkla 91-50 yendi

Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan C Grubu mücadelesinde İspanya ile ev sahibi ülkelerden Romanya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada ev sahibi takım, sadece ilk periyotta varlık gösterebildi. İspanya, zorlandığı ilk çeyreği 21-19 geçerken, soyunma odasına 14 sayı farkla (41-27) gitti. Maçın 3. periyodunda rakibine 70-35 üstünlük kuran İspanya, karşılaşmayı 91-50 kazandı.

İspanya, üst üste 3. galibiyetini elde ederken, Romanya ise 3. kez mağlup oldu.