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İspanya Babel'i konuşuyor!

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'in ikinci maçında golle buluşması İspanya'da ses getirdi.

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Depotivo La Coruna ile yollarını ayırdıktan sonra siyah-beyazlı ekibe transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, Alanya karşısında önce rakip kaleci ardından da defansı yatırarak şık bir gole imza atmıştı.
 
Marca gazetesi, internet sitesi üzerinde videosunu yayınladığı golü futbolseverlerin beğenisine, 'Hollandalı kanat, güzel bir gole imza attı. Babel'in Türkiye'deki ilk harikası. Deportivo seni çok arayacak' ifadeleriyle sundu.
 
As gazetesi de, gol görüntüsünü yayınlamaktan kendini alamazken, 'Beşiktaş forveti bu golle, tüm yeteneklerini gözler önüne serdi. Gerçekten güzel bir gol attı' değerlendirmesini yaptı.

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