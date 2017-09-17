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İspanya, bronz madalyanın sahibi!

Rusya'yı 8 sayı farkla mağlup eden İspanya, bronz madalyanın sahibi oldu.

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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
 
İspanya, Pau Gasol, Marc Gasol ve San Emeterio'nun sayılarıyla 3. dakikayı 9-3 üstün geçti. Rusya'nın Shved, Mozgov ve Zubkov ile bulduğu basketlere Marc Gasol ve Rodriguez ile cevap veren İspanya, ilk periyodu 21-13 önde tamamladı.
 
İkinci çeyreğe iyi başlayan İspanya, Rodriguez'in üç sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle 13. dakikada farkı çift haneli sayılara çıkardı: 28-17. Antonov, Mozgov, Shved ve Vorontsevich ile farkı eritmeye çalışan Rusya'ya Pau Gasol, Juancho Hernangomez ve Rodriguez ile karşılık veren İspanya, soyunma odasına 45-28 üstün gitti.
 
Rusya, üçüncü çeyrekte Vorontsevich, Shved ve Dmitrii Kulagin ile bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. Marc Gasol'ün skor yükünü üstlendiği İspanya, son periyoda da 66-55 önde girdi.
 
Dördüncü periyotta Rusya, Baburin'in dış atıştan kaydettiği basketle 32. dakikada farkı tek haneli sayılara indirdi: 68-60. Fridzon ve Dmitrii Kulagin ile üst üste sayılar bulan Rusya, 38. dakikada Zubkov'un attığı basketle farkı 2 sayıya düşürdü: 78-76. Daha sonra yaptığı hücumlardan boş dönen Rusya karşısında San Emeterio ve Pau Gasol ile hızlı hücumlardan sayılar bulan İspanya, 39. dakikada skoru 87-79'a getirdi. Kalan sürede de üstün mücadelesini sürdüren İspanya, karşılaşmadan 93-85 galip ayrıldı.
 
İspanya'da Ricky Rubio, aldığı 2 sportmenlik dışı faul sonucu maçın hakemleri tarafından 4. periyotta diskalifiye edilerek soyunma odasına gönderildi.
 
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Leandro Lezcano (Arjantin), Manuel Mazzoni (İtalya), Tomas Jasevicius (Litvanya)
İspanya: Navarro 2, Rubio 4, San Emeterio, Pau Gasol 26, Rodriguez 16, Marc Gasol 25, Willy Hernangomez, Sastre 1, Oriola 5, San Emeterio 8, Juancho Hernangomez 6
Rusya: Khvostov 8, Shved 18, Fridzon 6, Vorontsevich 10, Ivlev 2, Baburin 3, Antonov 2, Zubkov 8, Mozgov 14, Dmitrii Kulagin 10, Kurbanov 4
 
1. Periyot: 21-13
Devre: 45-28
3. Periyot: 66-55
Beş faulle çıkan: 37.15 Kurbanov (Rusya)

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