Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İspanya Ligi'nde 'El Clasico' heyecanı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, yarın konuk edeceği Barcelona'yı yenerek şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmayı hedefliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünyanın en büyük karşılaşmaları arasında gösterilen ve milyonlarca  futbolseverin merakla beklediği "El Clasico" heyecanı, yarın Santiago Bernabeu  Stadı'nda TSİ 15.00'te başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon ligde yoluna namağlup devam eden Barcelona, yarınki  karşılaşmada galibiyet elde etmesi halinde Real Madrid ile arasındaki puan  farkını 14'e çıkararak şampiyonluk yolunda şimdiden avantaj yakalayacak.

İki takım arasındaki 175'inci El Clasico mücadelesi, özellikle Real  Madrid açısından daha fazla önem taşıyor. Bu sezon ligde istediği sonuçları  alamayan ve bir maç eksiğiyle 31 puanla 4'üncü sırada yer alan Real Madrid,  seyirci desteği avantajını da kullanarak Katalan temsilcisi ile arasındaki puan  farkını 8'e indirmeye çalışacak.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında, Madrid ekibi  üstün taraf olarak öne çıkıyor. Bu müsabakaların 72'sini Real Madrid, 69'unu  Barcelona kazanırken, 33 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Real Madrid  284, Barcelona ise 277 kez ağları sarstı.

İki takım arasında dostluk müsabakaları dahil tüm kulvarlarda oynanan  karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi Barcelona, rakibinin önüne geçiyor. 269  karşılaşmanın 59'u beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona'nın 111, Real Madrid'in  ise 99 galibiyeti bulunuyor.

Messi açık ara önde

Yıldız oyuncular Barcelonalı Lionel Messi ile Real Madridli Cristiano  Ronaldo arasındaki El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü  bulunuyor. Messi, bugüne kadar Real Madrid filelerini 14'ü deplasmanda olmak üzere 24 kez havalandırarak bu alanda El Clasico rekorunu elinde tutuyor.

Ronaldo'nun ise Barcelona'ya karşı toplam 17 golü bulunuyor.   Portekizli oyuncu, yarın fileleri bir kez havalandırması halinde efsane oyuncu  Alfredo Di Stefano'nun Real Madrid formasıyla Barcelona'ya en çok gol atan oyuncu  rekorunu egale edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

Bu resimler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında

Bu resimler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA