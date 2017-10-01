İspanya'da Barcelona - Las Palmas maçı ertelenebilir

İspanya La Liga'da Barcelona ile Las Palmas'ın TSI 17:!5'te oynayacağı karşılaşma öncesinde hareketli dakikalar yaşanıyor!

İspanya'da gerçekleştirilen Katalonya Bağımsızlık Referandum nedeniyle Barcelona maçın ertelenmesini talep etti. Buna rağmen federasyondan beklediği karşılığı bulamadı. Las Palmas Kulübü ise Barcelona maçına formasında İspanya bayrağıyla çıkacağını duyurdu.

Las Palmas'ın bu duyurusunun hemen ardından Barcelona ve Las Palmas yetkilileri arasında maç öncesinde düzenlenen yemek organizsyonu da iptal edildi ve olayların daha fazla büyümemesi için acil toplanma kararı alındı

Marca'da yer alan haberde, eğer polislerin kamu düzenini rahatsız edeceği yönünde bir görüş belirtmediği müddetçe maçın kesin olarak oynanacağı öne sürüldü

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Spor Bakanı Gerard Figueras, "Bugünkü referandumdan bağımsızlık çıkarsa Barcelona'nın İngiltere ya da İtalya'da oynama ihtimali yüksek. UEFA da bu durumu biliyor ve bu projeye sıcak bakıyor" sözlerini kullanarak iddialı bir açıklama yaptı. Sporx