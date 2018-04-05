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İspanya'da oynuyor Ordu'daki cami için yardım yapıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo'da forma giyen Emre Çolak, Bayır köyündeki cami için kesenin ağzını açtı.

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İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo'da forma giyen Emre Çolak, Bayır köyündeki cami için kesenin ağzını açtı. 

Deportıvo'da forma giyen gururumuz Emre Çolak memleketi Ordu'nun Mesudiye ilçesi Bayır Köyü'ndeki cami yapımı için kesenin ağzını açtı. Köy halkının yeni bir cami yaptırdığını duyan Emre Çolak babası aracığıyla yüklü bir miktarda bağışta bulundu. Emre bu davranışıyla herkesin takdirini toplamayı başardı.

(Takvim)

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