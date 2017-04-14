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İspanyol basını duyurdu! Maçı oynatmak isteyen Lahoz'du

Dün gece Lyon - Beşiktaş maçından önce çıkan olaylardan sonra soyunma odasında bir karar alan Lahoz'un her iki taraftan da fair play hareketini sergilemesini istediği belirtildi.

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İspanyol basını, Lyon-Beşiktaş maçını hakem Lahoz üzerinden gördü. Maçta çıkan olaylar geniş yer bulurken, geç başlayan karşılaşma öncesi gerçekleştirilen alışık olmadık sahnelerin Lahoz'un kararı olduğu bildirildi. 

"Mateu Lahoz'dan güzel jest" başlıklarıyla verilen haberlerde İspanyol hakemin her iki takımın futbolcularından birbirlerine sarılmalarını ve alkışlamalarını istediği belirtildi. UEFA'nın maçı yaklaşık 1 saatlik gecikmeyle başlatma kararı aldığı, Lahoz'un ise orta yuvarlaktaki fair play hareketini taraflardan istediği, iki takımın da bunu kabul ettiği belirtildi.   

Bir saat gecikmeyle sahaya çıkan iki takım futbolcuları orta yuvarlağa gelerek hem birbirlerin hem tribünleri alkışlamış, iki takımın teknik direktörleri de bu fair play gösterisine katılmışlardı. İspanyol basını bu hareketi nedeniyle hakem Lahoz'un takdire şayan bir hareket yaptığı yorumunda bulundu.  Beşiktaş kalecisi Fabri'nin vatandaşı olmasının avantajını kullanan hakemin, iki takım oyuncularının birbirlerine sarılmaları konusunda istekte bulunduğu ifade edildi.  

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