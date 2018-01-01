İspanyol basını Arda Turan için üç yol gösterdi

Barcelona'da bu sezon hiçbir resmi maça çıkamayan Arda Turan'ın geleceği büyük merak konusu oldu. Transferde ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Milli futbolcu hakkında İspanyol El Mundo Deportivo gazetesi flaş iddialarda bulundu.

İspanyol gazetesinin iddiasına göre menajeri Ahmet Bulut ile görüşen Arda'nın önünde iki seçenek var. İlk seçenek, Türkiye'den bir takımla anlaşmak. İkinci seçenek ise İngiltere Premier Lig'de Arda'nın süre alabileceği bir takım bulmak.

İKİSİ OLMAZSA BARCELONA'DA DEVAM...

Arda Turan'ın ya Türkiye ya da İngiltere'ye gideceğini belirten İspanyollar, bu iki seçeneğin olmaması halinde Milli futbolcunun kariyerini Barcelona'da sürdüreceğini kaydetti.

(Sporx)