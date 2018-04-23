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İspanyol basını, Barcelona'nın Arda Turan'ı sezon sonunda Çin'den bir takıma satmak istediğini yazdı

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan ile ilgili İspanyol basını bomba bir iddia ortaya attı.

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Devre arasında Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e 2,5 yıllığına kiralanan Arda Turan hakkında İspanyol basını tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı.

Madrid-Barcelona.com adlı internet sitesinin elde ettiği bilgilere göre Barcelona kulübü, yaz transfer döneminde milli futbolcuyu Çin Süper Ligi'nden bir takıma satmayı planlıyor.

SÖZLEŞMEDEKİ ÖZEL MADDE

Haberde Arda'nın bu sezonun ardından Başakşehir'le 2 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen Barça'nın sözleşmeye koydurduğu özel bir madde nedeniyle oyuncuyu transfer dönemlerinde istediği kulübe satma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Çin Futbol Federasyonu'nun Mayıs 2017'de kendi ülkelerindeki takımların yabancı liglerde forma giyen oyuncuları transfer etmeye teşvik ettiğini hatırlatan site, bu nedenle Arda'nın Türkiye'de 1 yıl daha kalmasının çok zor olduğunun altını çizdi.

10 İLA 15 MİLYON EURO

Arda için Çin kulüplerinin 10 ila 15 milyon euroluk tekliflerde bulunabileceğinin belirtildiği haberde Barça'nın da böylesi bir meblağı asla reddetmeyeceği yazıldı.

(Fanatik)

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