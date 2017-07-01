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İspanyol basını Kameni'nin Fenerbahçe'ye transferinde yavaş davrandığını söyledi

Kaleci transferine yoğunlaşan Fenerbahçe, Malaga'nın Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Ancak tecrübeli kaleci yavaş hareketleri ile dikkat çekiyor.

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İspanyol medyasındaki habere göre Kameni, Fenerbahçe'ye transfer sürecinde çok ağır hareket ediyor.

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Kameni'nin işleri ağırdan aldığı ve 5 Temmuz'da başlayacak Malaga kampına da katılacağı belirtildi. Kameni'nin transferi ağırdan almasının ardından Fenerbahçe'nin tutumunun nasıl olacağı merak konusu. 

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI AMA...

Malaga'nın kaleci transferinden sonra takımdan ayrılmayı isteyen Kameni'nin Fenerbahçe'den 3 yıllık bir teklif istediği ileri sürülmüştü.

5 yıldır Malaga kalesini koruyan Kamerunlu kalecinin uzun süren pazarlıkların ardından Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık teklifine ise 'evet' dediği iddia edildi. (Sporx)

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