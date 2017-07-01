İspanyol basını Kameni'nin Fenerbahçe'ye transferinde yavaş davrandığını söyledi
Kaleci transferine yoğunlaşan Fenerbahçe, Malaga'nın Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Ancak tecrübeli kaleci yavaş hareketleri ile dikkat çekiyor.
İspanyol medyasındaki habere göre Kameni, Fenerbahçe'ye transfer sürecinde çok ağır hareket ediyor.
Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Kameni'nin işleri ağırdan aldığı ve 5 Temmuz'da başlayacak Malaga kampına da katılacağı belirtildi. Kameni'nin transferi ağırdan almasının ardından Fenerbahçe'nin tutumunun nasıl olacağı merak konusu.
FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI AMA...
Malaga'nın kaleci transferinden sonra takımdan ayrılmayı isteyen Kameni'nin Fenerbahçe'den 3 yıllık bir teklif istediği ileri sürülmüştü.
5 yıldır Malaga kalesini koruyan Kamerunlu kalecinin uzun süren pazarlıkların ardından Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık teklifine ise 'evet' dediği iddia edildi. (Sporx)
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