İspanyol basını Pepe'nin PSG ile anlaşamadığını ve oyuncunun gelecek hafta İstanbul'a geleceğini yazdı

Adil Rami'yi Marsilya'ya kaptırmak üzere olan Beşiktaş için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol Marca'nın haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri'nde Paris Saint Germain için sağlık kontrolünden geçen Pepe'nin Fransız temsilcisiyle anlaşamadı ve Beşiktaş için gelecek hafta İstanbul'a geleceği belirtildi.