İspanyol basınından Cüneyt Çakır'a tam not

İşte Gonzalez'in pozisyon değerlendirmeleri:

Bentancur'un sarı kartı

27. dakikada Bentancur'un gördüğü sarı kart kesinlikle Çakır'ın en önemli kararlarından biri. Uruguaylı futbolcu Casemiro'nun dizine diziyle vurup sonra topu alıyor. Sarı kart kararı doğru.

Chiellini'nin elle oynaması

30. dakikada Chiellini'nin ceza sahasında elle oynadığı yönünde itirazda bulunan Sergio Ramos penaltı istedi. Ancak Çakır penaltı vermedi. Nedeni Ramos'un Chiellini'yi itmesiydi. Elle oynama bu faulden sonra gerçekleştiği için hakem doğru karar verdi.