İspanyol basınından Cüneyt Çakır'a tam not
Dün gece Juventus - Real Madrid maçını yöneten Cüneyt Çakır'a İspanyol basını tam not verdi.
As Gazetesi Hakem Yorumcusu Iturralde Gonzalez, Juventus - Real Madrid maçının hakemi Cüneyt Çakır'ı değerlendirdi.
'Türk Çakır'ın mükemmel maçı'
Gazetedeki köşesinde pozisyonları yorumlayan Gonzalez yazısına başlık olarak "Türk Çakır'ın mükemmel maçı" başlığını kullandı.
Gonzalez, Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'nda düdük çalmayı neden hak ettiğini herkese gösterdiğini yazdı.
İşte Gonzalez'in pozisyon değerlendirmeleri:
Bentancur'un sarı kartı
27. dakikada Bentancur'un gördüğü sarı kart kesinlikle Çakır'ın en önemli kararlarından biri. Uruguaylı futbolcu Casemiro'nun dizine diziyle vurup sonra topu alıyor. Sarı kart kararı doğru.
Chiellini'nin elle oynaması
30. dakikada Chiellini'nin ceza sahasında elle oynadığı yönünde itirazda bulunan Sergio Ramos penaltı istedi. Ancak Çakır penaltı vermedi. Nedeni Ramos'un Chiellini'yi itmesiydi. Elle oynama bu faulden sonra gerçekleştiği için hakem doğru karar verdi.
Cüneyt Çakır'ın göremediği penaltı
32. dakikada Asamoah'ın Carvajal'a elle yaptığı hareket penaltıydı. Ancak Cüneyt Çakır'ın bu pozisyonu görmesi imkansızdı.
Casemiro'nun eli
44. dakikada Juventus'lu oyuncudan seken top Casemiro'nun eline geliyor. Ancak Casemiro'nun eli doğal pozisyonunda olduğu için hakem devam kararı veriyor. Çakır haklı.
Dybala'nın ilk sarı kartı
45. dakikada Dybala ilk sarı kartını gördü. Kart haklıydı ancak Dybala bu kartı 42. dakikada yaptığı harekette görmeliydi.
Dybala'nın oyundan atılması
Dybala'nın ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakem haklı. Dybala'nın hareketi kontrolsüz ve ihraç kararı haklı.
(Cnn Türk)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.