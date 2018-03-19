İspanyol basınının Enes Ünal manşetleri gurur verdi
Enes Ünal takımı Villarreal'e Atletico Madrid karşısında zaferi getirdi. Maçın 74. dakikasında oyuna dahil olan Enes, son bölümde attığı iki golle üç puanı kazandıran isim oldu.
La Liga'da bu sezon altıncı golünü kaydeden 20 yaşındaki forvet, Barcelona'nın ardında ikinci sırada bulunan Atletico'ya büyük darbe vurarak ligin de gidişatına etki etti.
Sahada kaldığı kısa süreye iki gol sığdıran genç yıldız İspanya'da manşetlere taşındı:
Jornada Perfecta: Sonunda Enes Ünal
Eurosport İspanya: Noktayı Enes Ünal koydu
Europapress: Enes Ünal Atletico'nun şampiyonluk umutlarını gömdü
Valencia Plaza: Enes Ünal Atletico'ya patladı
Sport: Enes Ünal Barça'yı şampiyonluğa yaklaştırdı
As: Enes Ünal ikinci yarı girdi ve sahneye çıktı
Vavel: Sarı Denizaltılara üç puanı Enes Ünal getirdi
El Mundo: Ünal La Liga'yı hükme bağladı
Espn: Ünal'ın dublesiyle Villarreal Atletico'yu afallattı
Mundo Deportivo: Ünal'ın iki golü Atletico'yu devirdi
EFE: Ünal son 10 dakikada Atletico'nun üstesinden geldi
El Periodico Mediterraneo: Enes Ünal Atletico'nun mezarını kazdı
Marca: Enes Ünal maçın kahramanıydı
La Liga (resmi site): Ünal Villarreal'i kurtarmaya soyundu
Villarreal (resmi site): Türk tutkusu! Villarreal Enes'in golleriyle unutulmaz bir dönüş yaşadı.
(Skorer)
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