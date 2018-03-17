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İspanyol medyası Cengiz Ünder'i konuşuyor

İspanyol basınında, Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleştiği İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında övgü dolu ifadeler yer aldı.

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El Pais gazetesinin eşleşmeye ilişkin haberinde, Cengiz için "yeni  bir yıldız" ifadesi kullanıldı. Haberde, "yeni yetenekler bulmada uzman olan  İspanyol sportif direktör Monchi, 20 yaşındaki Ünder'i takıma kattı ve  yanılmadı." denildi.

Cengiz'in hızına vurgu yapılan haberde, "El Shaarawy'i yedek  kulübesinde bırakan Türk, Barcelona karşısındaki maça alevler içinde çıkıyor."  ifadesine yer verildi.

Deportivo Mundo gazetesinde, Roma'nın oyuncuları arasında Cengiz'in  adı öne çıkarıldı. Haberde, forvet oyuncusu Dzeko'nun hızlı oynayan takım  arkadaşları Arjantinli Perotti ve Cengiz'den yararlandığı kaydedildi.

Gazetede, milli futbolcu için , "Hızlı, yetenekli, çok tehlikeli bir  sol ayağı olan 20 yaşındaki Türk oyuncu Cengiz Ünder, şut atma imkanı  verildiğinde ya güçlü ya da isabetli şekilde vuruyor." değerlendirmesi yapıldı.

AS gazetesinde ise, Türk oyuncunun Roma'da "heyecana" yol açtığı  kaydedilerek, "Yetenekli, şutları iyi. İki ayağını da iyi kullanan Ünder,  takımını kaldırdı ve Shakhtar karşısındaki iki maçın manşeti oldu." denildi.

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