İspanyollar PSG'i UEFA'ya şikayet etti

Haberde La Liga Başkanı Javier Tebas'ın geçen Ağustos ayında PSG ve Manchester City'yle ilgili yaptığı açıklamaların ardından UEFA'ya başvurduğunu ve bu iki ekibin son 5 yıllık hesaplarının incelenmesini istediğini yazdı.

UEFA daha sonra PSG'nin transferleriyle ilgili olarak soruşturma açıldığını duyurmuş ve FFP kuralları çerçevesinde PSG kulübünün önümüzdeki aylarda belgelerinin inceleneceğini açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yaz transfer döneminde FFP'ye uymayan kulüplere çok ağır cezalar verileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

La Liga yönetiminin bir çalışma yaptığı Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Bayern Münih'in gelirlerini PSG ve Manchester City'yle karşılaştırdığı ve bu rapor sonunda Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri sahipliklerindeki iki kulübün doğrudan ve doğrudan olmayan gelirlerinin diğer 4 kulüpten çok fazla olduğunu ortaya çıkardığı öğrenildi.

Habere göre raporda PSG'nin ekonomik hilelere başvurduğu ve La Liga yönetiminin PSG'nin sponsorluklarıyla ilgili karanlık noktalar olduğunu ortaya çıkardığı savunuldu. İddiaya göre PSG'yle ilgili olarak 44 sayfalık bir rapor hazırlandı. Özellikle PSG'nin Katar devletinin sahibi olduğu şirketler tarafından abartılı rakamlarla sponsor desteği aldığı öne sürüldü.

Raporda 2014 yılında PSG'nin sponsor desteğinin 344 milyon euro olduğu, aynı ayardaki takımlardan Manchester United'ın 237 milyon, Real Madrid'in 224 milyon, Barcelona'nın ise 185 milyon euro sponsor gelirine sahip olduğu belirtildi.

Raporun özünde PSG'nin Katar devleti tarafından finansal destek gördüğüne de dair kanıtlar ortaya konulurken bunun haksız bir rekabete yol açtığı ve UEFA'nın PSG'yi Şampiyonlar Ligi'nden yani Uluslararası müsabakalardan men etmesi talep ediliyor.

La Liga yönetimi UEFA'nın bu yıl sonuna kadar bu konuda bir karar vermesini bekliyor. Eğer UEFA gerekeni yapmazsa konu Avrupa Birilği gündemine getirilecek.

(CnnTürk)